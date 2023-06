Mare Fuori, anche Giulia De Lellis ai provini per il musical tratto dalla serie!

Non è ancora tempo di abbandonare l'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli: i ragazzi di Mare Fuori sono semplicemente in pausa nell'attesa che arrivi il momento di presentarci la quarta stagione della serie, ma nel frattempo, come ben sappiamo, le attività procedono spedite anche al di fuori del piccolo schermo.

Mentre partono i lavori sulla quarta stagione di Mare Fuori, infatti, la produzione è impegnata a dar via al progetto che porterà l'amatissima serie Rai a diventare un musical per il teatro: i casting per il musical di Mare Fuori sono partiti proprio in questi giorni, e tra le aspiranti recluse sembrerebbe esserci anche un volto noto.

Stiamo parlando di Giulia De Lellis, che sarebbe stata avvistata ai provini del musical nella cui produzione sarà coinvolto anche Alessandro Siani: "Non è passata inosservata la presenza tra gli aspiranti attori di Giulia De Lellis. L’influencer sogna un futuro sul palcoscenico? Chissà…" si legge sulle pagine del noto settimanale Chi.

Vedremo se la cosa potrà effettivamente concretizzarsi, ed eventualmente quale ruolo verrà affidato all'ex-partecipante di Uomini e Donne: sarà lei la nuova direttrice? O si tratterà di una delle detenute? Lo scopriremo solo quando e se la nostra calcherà il palcoscenico insieme agli altri protagonisti del musical.