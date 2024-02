Mare Fuori, la lettera di Maria Esposito alla sua Rosa Ricci: 'Prenditi cura di te'

Quella di Maria Esposito è una carriera ancora giovane e che punta, ovviamente, ad uscire dai confini dell'IPM di Mare Fuori: ad oggi, però, la giovanissima attrice partenopea non può non essere identificata con quella Rosa Ricci alla quale lei stessa non manca mai di dimostrare gratitudine, come dimostra il suo ultimo post.

In occasione dell'uscita dei primi 6 episodi di Mare Fuori 4 su RaiPlay, Esposito ha infatti voluto rivolgere tramite il suo profilo Instagram alcune parole al personaggio che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico: "Cara Rosa, come stai?" si legge nell'incipit della lettera pubblicata poche ore fa.

Esposito prosegue: "È da un po’ che non ci sentiamo, ma tu sei parte di me, e ti sento dentro. Io rido quando ridi, piango quando piangi, tremo quando tremi. Le mie mani si muovono con le tue, e le mie gambe corrono accanto a te. Perfino il tuo cuore, forte ma fragile, coraggioso ma intimorito da questa vita, batte all’unisono con il mio. Rosa, proteggiti, prenditi cura di te e delle tue ferite. Io sarò sempre qui, ad un passo da te. C’è tanto di ME in te! Tua, Maria". Sarà il preludio al congedo di Maria Esposito da Rosa Ricci e Mare Fuori? Staremo a vedere!