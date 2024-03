Mare Fuori, Maria Esposito è Miss Napoli: la foto sui social fa impazzire il web

In molti si chiedono quale sarà il destino di Rosa Ricci nella prossima stagione di Mare Fuori, e nel frattempo la sua interprete continua a rimanere al centro della scena.

Maria Esposito, interprete della giovane ribelle nella serie italiana del momento, ha conquistato i social dopo aver pubblicato una nuova clip con un top siglato “Miss Napoli”. L’attrice ha indossato un look targato interamente Tommy Hilfiger. La star di Mare Fuori al momento è impegnata nella presentazione del suo nuovo libro “Una luce tra i vicoli”. “il mio vero amore siete voi, il mio pubblico, la mia grande famiglia. come dico da sempre e come dirò per sempre, vi dedico tutto perché il mio successo siete voi, quando vi vedo sento di aver già vinto tutto nella vita! GRAZIE DI TUTTO”. Queste le parole di Maria Esposito rivolte ai fan che l’hanno sempre seguita durante la sua carriera.

Ma quando uscirà la nuova stagione di Mare Fuori? l’uscita di Mare Fuori 5 è ipotizzata per Febbraio 2025. La serie sarà composta da un totale di 12 episodi, aprendo la strada alla stagione successiva, la sesta, la cui realizzazione è stata già confermata dal produttore Roberto Sessa di Picomedia. Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Mare Fuori 4.