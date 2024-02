Mare Fuori, Maria Esposito: 'Nata nei Quartieri Spagnoli, criminalità non è l'unica via'

Il successo di Mare Fuori ha soprattutto il volto di Maria Esposito: l'attrice di Rosa Ricci ha visto la sua vita svoltare grazie al boom della serie Rai, godendosi un percorso che assume ancor di più il sapore della rivalsa se si pensa alle origini della nostra, nata in un ambiente tutt'altro che privilegiato.

All'indomani del finale della quarta stagione di Mare Fuori Esposito si è infatti raccontata in un'intervista nella quale ha ripercorso i suoi inizi, parlando soprattutto del diffuso pregiudizio che nascere in luoghi come i Quartieri Spagnoli di Napoli voglia dire vivere senza la possibilità di coltivare i propri sogni e, magari, vederli realizzati.

"Sono cresciuta nei Quartieri Spagnoli: lì non ci sono molte opportunità, ma non significa che l'unico destino possibile sia la criminalità. [...] Spero che la mia storia possa incoraggiare a credere che, anche con tanto sacrificio, i sogni si possono realizzare" sono state le parole di Maria Esposito, che sulla sua esperienza ha recentemente anche dato alle stampe il suo primo libro.

L'attrice, che in questi giorni è di scena in teatro con il musical di Mare Fuori, è anche stata protagonista di uno dei segmenti più significativi del finale della quarta stagione della serie: la rivedremo nei prossimi episodi? Al momento, sotto quest'aspetto, non sembrano esserci certezze.