Mare Fuori, Maria Esposito non voleva presentarsi al provino: 'Paura di essere giudicata'

La vita è questione di sliding doors: una scelta, ad esempio quella di presentarci o meno a un provino per una parte da attore, può avere ripercussioni inimmaginabili sul nostro futuro. L'ha imparato fortunatamente nel modo migliore Maria Esposito, che ha conosciuto uno straordinario successo nel ruolo di Rosa Ricci in Mare Fuori.

L'attrice della serie Rai nel cui musical potrebbe esser presente anche Giulia De Lellis ha infatti ammesso di aver tentennato non poco prima di presentarsi ai provini: una reticenza dovuta a una delle paure più comuni, quella di sentirsi giudicare e, magari, bocciare o rifiutare.

"All’inizio avevo paura di essere giudicata, quando penso che mi vedono milioni di persone ancora mi esplode il cuore. Sono molto critica quando mi rivedo. Ma mi fanno felici le persone che mi vedono per strada. Ed è bello restituire ai fan l’amore che ci danno" ha raccontato Esposito nel corso di un'intervista rilasciata a Grazia.

L'attrice ha poi proseguito parlando della relazione tra Rosa e Carmine: "Rispecchia tante ragazze che vivono situazioni difficili in famiglia e in amore. Ogni giorno mi fermano per strada per ringraziarmi, per dirmi che si rivedono nel personaggio. Il bello di Mare Fuori è proprio questo. Aver saputo parlare ai giovani". Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.