Mare Fuori, Maria Esposito si sfoga: 'Quest'anno ero convinta di non farcela'

Non sempre si conosce tutto della vita privata di un attore o di un'attrice: Maria Esposito, ad esempio, ha probabilmente attraversato un periodo decisamente duro del quale nessuna testata ha mai saputo nulla, almeno a giudicare da uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram dall'attrice di Mare Fuori.

"Ho iniziato quest’anno con la convinzione di non farcela... I primi giorni di set avevo completamente l’anima distrutta, stavo attraversando tante cose che erano molto più grandi di me. Ma nonostante ciò sono sempre arrivata sul set con un sorriso enorme. Sono stati tanti i giorni in cui mi sono chiusa nel mio camerino da sola e facevo testa e muro, mi guardavo allo specchio e mi ripetevo: 'Maria torna in te che devi mangiarti il mondo'" si legge nel post dell'attrice che ha fatto infuriare i fan di Mare Fuori solo pochi giorni fa.

Esposito prosegue: "C’ero solo io con me, mi stringevo le mani da sola. Ogni giorno che passava mi sentivo sempre più forte, tutto quello che avevo dentro lo buttavo tutto in scena. Ed ogni scena girata in questa stagione toccavo il fondo, ogni scena di questa stagione è stata la mia cura. Questo per dirvi che... LE VOSTRE PASSIONI E I VOSTRI SOGNI POSSONO SALVARVI. A me è successo. Il mio splendido lavoro mi ha salvata, voi mi avete salvata. Ce l’ho fatta! Grazie Di Tutto". Un post che sa di liberazione e che, speriamo, possa essere il preludio a un periodo decisamente più felice.