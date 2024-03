Mare Fuori, Matteo Paolillo conferma l'addio a Edoardo? 'Ho fatto un EP per salutarlo'

Una delle più grandi incertezze per gli spettatori di Mare Fuori riguarda il destino di Edoardo Conte. Incertezze alimentate appena un mese fa dalle dichiarazioni fatte dallo stesso Matteo Paolillo.

Nel suo ultimo post su Instagram, il talentuoso attore ritorna sull'argomento "Edoardo": "Eccomi. In un paesino delle Marche. Felice di questa nuova avventura. Ho preparato tante cose che arriveranno presto", inizia così la caption al selfie condiviso da Paolillo, in cui il giovane appare sorridente e soddisfatto dei nuovi progetti che è in procinto di presentare al pubblico. "Ho una chicca per voi. Ho fatto un Ep per salutare Edoardo. Ci sono 3 featuring che non vi aspettate. 7 brani presto vostri (uno è Foglie d'Autunno). Al momento non vi dico tutto. Solo che Aprile sarà un mese scoppiettante", conclude.

Se è vero che le (comunque criptiche) parole di Paolillo non lasciano molte speranze ai fan di Edoardo Conte, il post ci prepara ad interessanti novità per quanto riguarda la carriera del ragazzo. La notizia in sé di un lavoro musicale di Paolillo, comunque, non stupisce: Paolillo non è soltanto attore, ma anche cantante. Sua è la voce di "'O Mar For" (scritta a quattro mani dallo stesso Paolillo e da Stefano Lentini), traccia ormai famosissima che funge da sigla dello show. "Foglie d'autunno", che viene citata all'interno del post, fa invece parte della quarta stagione della serie tv, disponibile nella sua interezza su RaiPlay ed è in procinto di concludersi su Rai2 a fine mese.

Come noto, Mare Fuori è stata rinnovata per una quinta stagione, prevista per il 2025.