Mare Fuori, Matteo Paolillo conferma l'addio a Edoardo? 'Si chiude un cerchio'

Matteo Paolillo, l’Edoardo di Mare Fuori ha definitivamente detto addio al personaggio dello show incidendo un EP intitolato Edo - Ultimo Atto e chiamato a rendere un omaggio musicale all’amato protagonista della serie, potendo contare anche sulla collaborazione con alcuni nomi noti dell’industria musicale italiana.

Dopo aver parlato dell’indiscrezione sulla fine della storia tra Matteo Polillo e Ludovica Coscione, torniamo ad occuparci dell’interprete della serie tv Rai per condividere la notizia dell’uscita del suo nuovo disco, dedicato proprio ad Edoardo.

L’album, uscito il 5 aprile 2024 e composto da sette tracce, può vantare la collaborazione con artisti del calibro di Guè, LDA e Raiz e rappresenta l’ultimo saluto del giovane attore allo show televisivo.

Queste le parole di Paolillo in un’intervista a proposito della sua nuova opera: “Con Mare Fuori 4 si chiude un cerchio e volevo fare un ultimo saluto al personaggio di Edo, raccogliendo in un EP tutto il suo mondo. Ho messo dentro le influenze del mio percorso a Napoli e non, raccontando le storie del mio personaggio intrecciate alle storie della mia vita”.

Sembra dunque che, nonostante i dubbi dei fan, Edoardo sia davvero morto nel tragico finale di stagione e, in attesa di capire come continuerà ad evolversi la narrazione della serie ideata da Cristiana Farina e di scoprire la data d’uscita ufficiale del nuovo capitolo, vi lasciamo alla nostra recensione di Mare Fuori 4.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.