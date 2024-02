Mare Fuori, Matteo Paolillo lascia la serie? 'Pronto a indossare panni diversi'

Il successo di Mare Fuori lo si deve, prima di ogni altro fattore, soprattutto alla presenza di personaggi capaci sin dai primi episodi di sollecitare l'empatia dei fan: un risultato impossibile da raggiungere, naturalmente, senza le prestazioni di attori come Matteo Paolillo, da subito entrati in simbiosi con i protagonisti della serie.

Proprio l'attore che da quattro stagioni dà volto ad Edoardo (nonché voce alla già iconica sigla dello show) potrebbe però aver gettato qualche ombra sulle sue possibilità di proseguire il suo percorso all'interno dell'IPM di Napoli: "Io sono cresciuto con questo personaggio, è stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos’altro. Ma sì, sono pronto a indossare panni diversi da quelli di Edoardo" ha spiegato Paolillo in queste ore.

L'attore ha poi proseguito: "Si sa che le cose iniziano e finiscono ma per il momento godiamoci questa stagione". Parole che, naturalmente, potrebbero voler dire tutto e niente, soprattutto dal momento in cui non siamo ancora a conoscenza del modo in cui evolveranno le vicende di Edoardo verso il finale di questa quarta stagione: di certa c'è la volontà della produzione di portare avanti Mare Fuori ancora per due stagioni almeno, ma sul cast dei prossimi episodi, a questo punto, è impossibile avere certezze.