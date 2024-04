Mare Fuori, Matteo Paolillo non dimentica Edoardo: 'Ecco cosa ho amato di lui'

Non ci si dimentica facilmente di un personaggio che ha vissuto con noi e grazie a noi per ben quattro stagioni di una serie: qualunque sia il futuro di Matteo Paolillo, dunque, è difficile pensare che l'attore possa mettere da parte Mare Fuori come se fosse una cosa da nulla. A testimoniarlo sono proprio le sue parole.

Dopo aver ufficiosamente confermato l'addio a Edoardo dopo il finale di Mare Fuori 4, Paolillo è infatti tornato a parlare del suo personaggio in occasione della pubblicazione del suo primo libro (uscito, tra l'altro, a poche settimane di distanza dall'esordio del primo disco dell'attore).

"Quando lavoro ad un personaggio cerco di abbracciarlo nella sua totalità, non penso a cosa potrei fare diversamente, magari penso a come avrei potuto girare certe scene, non lo giudico. Quello che ho amato di Edoardo è stato il lavoro profondo che mi ha fatto fare, la possibilità di lavorare per tanti anni a qualcosa, esprimermi a 360 gradi. Anche, forse, il suo modo di essere istintivo, che poi gli porta delle conseguenze atroci, agisce senza pensare. Però alle volte può essere ammirevole" ha spiegato Paolillo durante un'intervista rilasciata a Fanpage. Edoardo a parte, comunque, ecco cosa pensano le altre star di Mare Fuori dei loro personaggi.

