Mare Fuori, uno dei protagonisti svela: 'Ho una malattia rara, nessuno capiva cosa fosse'

Mare Fuori è di certo una produzione che all'interno del panorama televisivo italiano è riuscita a distinguersi per il suo modo di affrontare certe, difficili, tematiche. Per questo ha anche il merito di aver saputo catalizzare l'attenzione del pubblico come solitamente si è abituati a vedere con uno show straniero.

c'è però una notizia di cui ci teniamo ad informarvi e che riguarda proprio uno dei protagonisti di Mare Fuori.

Stiamo parlando del giovane attore Francesco Panarella, che nello show Rai interpreta Cucciolo. Nemmeno a farlo a posta, si tratta di uno di quei personaggi che sono particolarmente amati dagli spettatori.

Ecco, proprio quest'ultimo ha di recente condiviso qualcosa di molto personale durante una intervista fatta per Vanity Fair. La star ha infatti confessato di soffrire di una rara malattia, chiamata morbo di Kienbock. Quest'ultima stava tra l'altro rischiando di impedirgli per sempre di fare ciò che più amava.

"Ho visto tantissimi medici e sembrava che nessuno sapesse dirmi che cosa fosse, fino a quando qualcuno non è riuscito a vederci chiaro", racconta Panarella.

L'attore ha confessato che questo problema ha rischiato di impedirgli per sempre di continuare a suonare, altra sua grande passione. Fortunatamente però pare che la recitazione lo abbia aiutato molto in tal senso:

"Dopo che ho trovato il giusto chirurgo, la recitazione mi ha aiutato a sopportare questo difficile momento. Non sapevo se sarei mai tornato in forma come prima però, per questo non ne ho mai parlato prima di adesso".

