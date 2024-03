Mare Fuori, quando finirà la serie? Tutto quello che sappiamo

Mare Fuori è giunto alla sua quarta stagione e il suo successo non sembra intenzionato a calare: il pubblico non pare essersi stancato delle avventure dei ragazzi dell'IPM di Napoli e tutto lascia pensare che sia già proiettato a seguirle ancora per un po' di stagioni. Ma quali sono i programmi della Rai al riguardo?

Recentemente abbiamo avuto la conferma che la quinta stagione di Mare Fuori uscirà a inizio 2025, ma già da tempo è certezza il rinnovo dello show anche per una sesta stagione: difficilmente la produzione verrà meno agli impegni già presi, per cui non crediamo di cadere in errore nel dare per scontato che la serie durerà almeno altre due stagioni.

Se da più parti si vocifera che la sesta stagione sarà quella finale, però, sotto quest'aspetto non vi sono ancora certezze: l'impressione è che ai piani alti si stia valutando il da farsi e non è certo da escludere che, per la sacra legge del battere il ferro finché è caldo, anche all'indomani della sesta stagione si decida di continuare, qualora il successo non dovesse scemare.

Certo, soprattutto dopo gli sviluppi del finale di Mare Fuori 4 ci sarà bisogno di un rinnovamento nel cast: a quel punto molto dipenderà da quanto i nuovi personaggi riusciranno a entrare nel cuore dei fan come i vari Rosa Ricci e Carmine Di Salvo.

Cofanetto Montalbano La Serie Completa - (38 Dvd) è uno dei più venduti oggi su