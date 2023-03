Mare Fuori, quando inizieranno le riprese della quarta stagione?

Di Mare Fuori non sappiamo più fare a meno: la serie Rai ambientata a Napoli ed esplosa soprattutto dopo la momentanea presenza nel catalogo Netflix non ha fatto prigionieri in questi ultimi tempi, incollando davanti alla TV (o a RaiPlay) milioni di spettatori. L'impazienza, insomma, si fa sentire: quando arriverà la quarta stagione?

Mentre Carolina Crescentini dice addio a Mare Fuori dopo la conclusione della terza stagione, è questa dunque la domanda che s'insinua in maniera neanche troppo sottile nelle menti dei tanti fan ormai appassionatisi alle vicende di Filippo, Carmine, Naditza, Rosa e degli altri giovani detenuti dell'istituto penitenziario minorile di Napoli: una domanda che proprio in queste ore sembra aver finalmente trovato una (seppur parziale) risposta.

"Io personalmente non ho ancora letto le sceneggiature, però so che a maggio inizieranno le riprese della quarta stagione" sono state le parole con cui Ludovica Coscioni, interprete di Teresa, ha confermato l'avvio dei lavori sulla nuova stagioni durante la prossima primavera. Stando a questa tabella di marcia, dunque, sembra lecito attendersi dei nuovi episodi nel corso del 2024: fino a nuovo annuncio, comunque, meglio non sbilanciarsi troppo! E voi, avete apprezzato queste prime tre stagioni della serie? Fateci sapere nei commenti il vostro parere su Mare Fuori!