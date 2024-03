Mare Fuori, il racconto di chi ha vissuto il vero IPM: 'Rubare era normale'

Marija è una ex detenuta del carcere minorile di Nisida, la struttura dove è ambientata la serie Mare Fuori. È una giovane di 29 anni nata a Napoli in una famiglia rom arrivata dalla Serbia anni prima, e ha deciso di raccontare la sua storia al magazine F.

"La vita in carcere è più dura, non ci sono le libertà che fanno vedere in tv" commenta Marija a proposito della rappresentazione della vita in carcere mostrata dalla famosa serie tv, ambientata nell'IPM di Napoli, luogo dove Marija ha passato buona parte della sua vita. "Mi hanno sorpresa a rubare in un appartamento. E proprio lì è iniziato il mio riscatto. Se oggi sono un'altra persona lo devo a Nisida, e a mio nonno" racconta la ragazza.

Marija a 11 anni viene avviata ai furti in appartamento, e a 14 anni finisce per la prima volta a Nisida: "Per me rubare era la normalità. Sono cresciuta con i miei genitori che mi spiegavano come fare. Mia mamma mi diceva: "Non devi avere paura. Se ti fermano, vengo dai carabinieri a dire che sei minorenne e ti riporto a casa".

Marija conosceva già la struttura penitenziara per minori dai racconti delle ragazze del campo dov'è cresciuta: "Alcune raccontavano cose straordinarie per noi che vivevamo nelle tende, altre dicevano che erano state picchiate. Ero curiosa e nello stesso tempo impaurita".

Marija descrive così la vita nell'IPM: "C'è la scuola dell'obbligo. Sono stata inserita in una classe, ho fatto gli esami di terza media. Le insegnanti mi trattavano come mamme. Ho scoperto che esiste un altro modo di vivere, che andare a rubare non è una cosa normale, e ho iniziato a desiderare di cambiare vita".

Marija esce dal carcere a 17 anni, torna dai genitori che la mandano nuovamente a delinquere: così la ragazza decide di scappare di casa e andare a vivere dal nonno: "Voleva che studiassi, che mi trovassi un lavoro. Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita amata e sostenuta. Ma di nascosto andavo a rubare. Era più forte di me, non riuscivo a smettere".

Di nuovo il carcere, stavolta a Pozzuoli: poi la morte del nonno e il pericolo di un matrimonio combinato, che sconvolgono Marija e la spingono a prendere un'altra direzione. "Ho iniziato a informarmi sull'esistenza di strutture alternative dove scontare una pena. Mi hanno accolta al Centro Regina Pacis" racconta la ragazza.

Da qui inizia la nuova vita di Marija al di fuori delle mura del carcere minorile:"Ho ritrovato alcuni operatori che avevo conosciuto a Nisida, persone meravigliose che mi hanno ascoltata. Ho iniziato un percorso psicologico, e corsi per imparare un lavoro e diventare autonoma finanziariamente. Da quattro anni lavoro nel turismo. Leggo, mi informo. Vorrei riprendere gli studi".

Il racconto di Marija si inserisce all'interno del dibattito sulla rappresentazione della criminalità nelle serie tv: Mare Fuori è stata anche attaccata dalla polizia penitenziaria per la sua raffigurazione della vita nelle carceri minorili.

