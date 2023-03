Mare Fuori, su Rai2 due minuti aggiuntivi e finale diverso da quello visto su RaiPlay?

Il viaggio della terza stagione di Mare Fuori sta per volgere al termine: la serie Rai ha saputo coinvolgere milioni di spettatori con i nuovi episodi andati in onda queste settimane, e come sempre quando un prodotto ottiene una tale risonanza non mancano teorie, ipotesi e quant'altro su ciò che vedremo nel finale di stagione.

Finale che, teoricamente, in molti conoscono già: l'episodio è infatti da tempo disponibile su RaiPlay, ma secondo alcune voci le cose potrebbero rivelarsi un filo più complicate di così. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il season finale che andrà in onda stasera su Rai2 potrebbe presentare alcune differenze con quello a cui abbiamo già potuto assistere online.

Il finale sbarcato su RaiPlay ci aveva infatti lasciati con il fiato sospeso con quello sparo partito durante il confronto tra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e suo padre Salvatore: la regia della scena non ci permette di caprie da chi sia partito il colpo e chi sia stato colpito, ma sono in molti a sostenere che a sparare potrebbe esser stato un redivivo Ciro Ricci, creduto morto da ben due stagioni.

C'è di più: le stesse voci sostengono che su Rai2 potrebbe andare in onda un episodio forte di ben 2 minuti aggiuntivi rispetto alla versione RaiPlay, minutaggio che darebbe vita ad un vero e proprio finale alternativo. Cosa ne dite? Verità o frutto della fantasia dei fan? Lo scopriremo tra poche ore! Nell'attesa, qui trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.