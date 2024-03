Mare Fuori, il rapporto tra due protagonisti è tossico? Parla l'attrice

In Mare Fuori abbiamo visto relazioni di ogni genere, il più delle volte tutt’altro che corrispondenti a quei canoni che dovrebbero essere rispettati da rapporti sani ed equilibrati. Uno di questi è senz’altro quello tra Silvia e Lino, di cui ha parlato proprio in queste ore la star della serie Rai Clotilde Esposito.

Qualche ora dopo le parole di Ludovica Coscione sul finale della sua Teresa in Mare Fuori 4, Clotilde Esposito ha infatti affrontato la questione della relazione tra i due personaggi, ribadendo come, a suo modo di vedere, la differenza d’età sia solo uno degli aspetti che rende questo rapporto assolutamente lontano dall’essere un esempio da seguire.

“Penso che la differenza d'età in generale non sia un problema, ma che in questo caso specifico sia effettivamente uno scoglio che non è sano. Parliamo, dopotutto, di una detenuta minorenne e di una guardia che lavora in quello stesso istituto: non credo che sia molto costruttivo” sono state le sue parole.

Un parere più che condivisibile, visto le dinamiche decisamente disfunzionali e deviate che tengono in piedi questa storia. E voi, vi trovate d’accordo con le parole di Clotilde Esposito? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Mare Fuori 4.

