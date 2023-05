Mare Fuori, al via le riprese della quarta stagione! Sul set anche Vincenzo De Luca

Il successo di Mare Fuori non è destinato ad arrestarsi con la fine della terza stagione: la serie rai ambientata nell'Istituto Penitenziario Minorile di Napoli sembra aver intenzione di cavalcare l'onda ancora per un bel po', ed ecco quindi che l'attesa è tutta per la quarta stagione in arrivo nei prossimi mesi.

Mentre Alessandro Siani lavora allo spettacolo teatrale di Mare Fuori, alla base navale della Marina Militare di Napoli prendono dunque il via le riprese dei nuovi episodi della serie con Maria Esposito e Matteo Paolillo, il tutto alla presenza di un Vincenzo De Luca apparso decisamente entusiasta di poter assistere all'evento.

"Questa mattina, alla Darsena della Marina Militare, ho incontrato il cast di Mare Fuori in occasione del primo ciak dell'attesissima quarta stagione della fiction. Ho voluto personalmente fare gli auguri di buon lavoro per una delle serie televisive di maggiore successo degli ultimi anni. [...] Mare Fuori ci restituisce un'immagine vera e positiva di Napoli e di tutto il Sud, di persone che di fronte ai problemi combattono e affrontano le difficoltà della vita con grande dignità. Buon lavoro a tutti gli attori e a tutte le maestranze impegnate: ho visto tanti giovanissimi di talento sul set e questo è davvero un bel segnale" si legge sul profilo Instagram del presidente della regione Campania. Non tutti, comunque, mostrano entusiasmo incondizionato: recentemente, ad esempio, Antonio Capuano ha mosso alcune critiche a Mare Fuori.