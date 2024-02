Mare Fuori, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo ci saranno nella quinta stagione?

Di storie a cui appassionarci Mare Fuori ce ne ha regalate un bel po', nel corso di queste prime quattro stagioni: in cima alla lista, naturalmente, troviamo quella dell'amore alla Romeo e Giulietta esploso tra Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, principale filo conduttore della serie Rai fino all'ultimo episodio della quarta stagione.

Il finale della quarta stagione di Mare Fuori ci lascia dunque con un grosso punto interrogativo: quali sono le possibilità di rivedere i due ragazzi nella quinta stagione della serie? Le situazioni di Rosa e Carmine sono molto diverse al momento, per cui l'impressione è che si debba partire con una premessa: rivederli entrambi pare davvero improbabile.

Ad uscire di scena potrebbe essere proprio Di Salvo: il nostro fa ormai parte del programma per la protezione testimoni, ragion per cui è davvero difficile immaginare un modo per farlo rientrare in scena. Diverso è il discorso per Rosa: il personaggio di Maria Esposito, che ha evidentemente deciso di restare a Napoli per cercare vendetta, potrebbe farsi viva nella condizione di latitante o tornare a essere rinchiusa nell'IPM, in quanto ancora minorenne (Carmine stesso, d'altronde, ha chiesto al Comandante di prendersi cura di lei).

L'impressione, corroborata anche dalle parole del regista Ivan Silvestrini, è che comunque la storia tra Carmine e Rosa sia effettivamente giunta al capolinea: dalla prossima stagione, insomma, ci sarà probabilmente spazio per nuovi e presumibilmente parimenti tormentati amori. Il risultato sarà lo stesso? Staremo a vedere!