Mare Fuori: sapevate che Giovanna Sannino (Carmela) è fidanzata con un attore della serie?

Nel corso della puntata di Verissimo di sabato 20 aprile, Giovanna Sannino (Carmela in Mare Fuori) ha parlato anche della sua storia d’amore: la giovane attrice, infatti, è fidanzata con un attore dell’amata serie TV! Ma chi è l’attore in questione? Ecco tutto ciò che sappiamo.

Oltre alla sua carriera da attrice e alla sua interpretazione in Mare Fuori che l’ha resa famosa e amata, Giovanna Sannino ha anche parlato della sua vita sentimentale. A quanto pare, proprio nella serie partenopea la star ha trovato l’amore. Giovanna è, infatti, legata sentimentalmente a Gaetano Migliaccio.

Durante l’intervista nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice ha affermato: “Lui si chiama Gaetano, un uomo gentile, sembra uscito dall’800. È un uomo d’altri tempi e ha un animo antico. Quando l’ho incontrato non ero sentimentalmente felice, ero da poco uscita da una relazione che mi aveva cambiata. Non ero pronta per un nuovo amore. Invece lui, con tantissima pazienza, mi ha corteggiata per cinque mesi. Lo ha fatto con cura e delicatezza, mai con prepotenza. Ognuno dovrebbe avere un Gaetano nella propria vita”. Inoltre, Sannino ha ricevuto una sorpresa da parte del suo fidanzato: in un videomessaggio, Migliaccio ha manifestato tutto il suo amore per la collega di Mare Fuori. “Mi piacerebbe che i miei figli avessero un padre come Gaetano“ ha concluso l’attrice, visibilmente emozionata.

Su Death Note The Complete Series (Box 5 Dvd Epis. 01-37) è uno dei più venduti di oggi.