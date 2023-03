Mare Fuori, i sei errori della serie che forse non avete notato

Da Napoli alla conquista dell'Italia intera, Mare Fuori ha fatto il botto definitivo con questa terza stagione il cui finale è andato in onda su Raidue solo pochi giorni fa dopo aver precedentemente esordito su RaiPlay: al netto delle tante recensioni positive, però, qualche bacchettata la serie con Carolina Crescentini dovrà pur meritarsela.

Bacchettata che arriva puntuale se ci si impegna a cercare gli errori più ingenui commessi principalmente in fase di montaggio: Novella 2000 ne ha evidenziati ben sei, tra pizze che si gonfiano e proiettili indecisi. Si parte dal primo episodio, nel quale vediamo Carmen e Nina salire su uno scooter il cui specchietto appare e scompare da una scena all'altra; nel secondo episodio della prima stagione, invece, vediamo il proiettile che uccide Francesco spostarsi da un punto all'altro tra una prima e una seconda inquadratura.

Non la fanno franca neanche Filippo e Naditza, o meglio il ristoratore che avrebbe dovuto pagarli per l'accompagnamento musicale nel locale: i soldi nella mano dell'uomo prima ci sono, poi non ci sono più! Passiamo quindi agli ematomi di Viola che si accendono e si attenuano senza motivo apparente durante una rissa, così come la pizza servita da Gaetano ai suoi genitori, prima più gonfia e poi decisamente più bassa.

Chiudiamo quindi con Salvo, che smette miracolosamente di zoppicare durante la rapina che finirà per costargli la vita. E voi, avevate notato tutte queste sviste? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.