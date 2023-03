Mare Fuori, dalla sigla a Liberato: quali sono le canzoni in classifica?

Se Mare Fuori ha affascinato tanti spettatori nel corso di queste prime tre stagioni, un grosso merito va anche ad una colonna sonora decisamente efficace: a dimostrarlo ci sono i piazzamenti in classifica dei tanti brani presenti nel corso degli episodi della serie, senza distinzione tra quelli originali e quelli 'presi in prestito'.

Apripista è inevitabilmente la sigla d'apertura, quella 'O Mar For scritta da Stefano Lentini e Matteo Paolillo, interpretata live anche durante lo scorso Festival di Sanremo e addirittura da Gianni Morandi, che in queste ore ce ne ha offerto la sua versione in un video diventato immediatamente virale.

Sempre di Matteo Paolillo (interprete di Edoardo nella serie) è inoltre la voce che sentiamo in Origami All'Alba, pezzo che vede l'attore collaborare con la co-star Clara Soccini; il successo di Mare Fuori, però, sta portando bene anche a pezzi già noti che stanno conoscendo in queste ore una seconda giovinezza, su tutti Me Staje Appennenn' Amò del fenomeno tutto partenopeo Liberato, ma anche svariati brani di Raiz (presente nella serie nel ruolo del padre di Rosa), che con i suoi Almamegretta ha scritto pagine indimenticabili di musica napoletana.

Anche voi avete contribuito al successo dei brani presenti in Mare Fuori? Quale è riuscito ad entrarvi in testa più velocemente? Fatecelo sapere nei commenti! La speranza, ovviamente, è che anche la prossima stagione porti con sé tanta buona musica.