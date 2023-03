Mare Fuori, quante stagioni ci sono della serie ambientata a Napoli?

Tutti pazzi per Mare Fuori: le vicende dei ragazzi del carcere minorile di Napoli (liberamente ispirato all'istituto minorile situato a Nisida) hanno appassionato l'Italia intera, e mentre buona parte degli spettatori sono in pari con gli episodi è in continua crescita il numero dei nuovi adepti desiderosi di recuperare gli arretrati.

Esplosa definitivamente dopo esser stata momentaneamente disponibile su Netflix, Mare Fuori è fortunatamente disponibile gratuitamente in streaming su RaiPlay: sulla piattaforma streaming della TV di Stato troverete quindi non solo le prime due stagioni della serie, ma anche tutti gli episodi della terza stagione attualmente trasmessi a cadenza settimanale su Rai 2.

Ogni stagione di Mare Fuori consta di 12 episodi della durata di circa 1 ora: per recuperarli, dunque, non vi resta altro da fare che trovare un po' di tempo libero ed effettuare il login su RaiPlay (l'iscrizione alla piattaforma, ricordiamo, non richiede alcun tipo di abbonamento). Il tempo per mettervi in pari, comunque, non mancherà di certo: al momento non si hanno ancora notizie precise circa l'uscita della quarta stagione di Mare Fuori, ma è plausibile pensare che i nuovi episodi non arriveranno in meno di un anno.

Pensate di concedere una chance alla serie con Carolina Crescentini o vi siete già lasciati trascinare dalle vicende di Carmine, Rosa, Naditza, Filippo, Edoardo, Pino e soci? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.