Mare Fuori, lo storico regista lascia la serie: 'Stavolta è davvero l'ultima, per me'

Quattro anni e altrettante stagioni non si scordano facilmente, soprattutto quando si è giocato un ruolo fondamentale nel successo di una delle serie più seguite degli ultimi anni in Italia e non: Ivan Silvestrini ha seguito sin dal primo episodio dalla sua postazione da regista le avventure dei ragazzi di Mare Fuori, ma ora è tempo di staccare.

Nei giorni successivi all'esordio degli episodi finali di Mare Fuori 4, Silvestrini ha infatti annunciato il suo addio alla serie con una sentita lettera indirizzata ai fan: "Quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra stessa curiosità. Ho trattato ogni stagione come se fosse l'ultima, stavolta è davvero l'ultima, lo è per me" ha scritto il regista sui social.

Silvestrini prosegue: "Ho trattato ogni stagione a cui ho lavorato come se fosse l'ultima, quest'anno in particolar modo, perché se è vero che certe storie sono sospese, io credo che il mistero circa alcuni avvenimenti racconti bene il mistero della vita. Nella vita certe cose ci piombano addosso quando non ce le aspettiamo, ci sbattono al muro e non capiamo il perché, non subito almeno. Mare Fuori è vita anche in questo, e se proprio non riuscite a vedere il lieto fine in cui speravate, vedetela da un altro punto di vista. Con gli occhi di chi dice l'ultima parola, nell'ultima scena". Cosa ne dite? Quello di Ivan Silvestrini è da ritenersi un addio soddisfacente? A voi l'ultima parola!