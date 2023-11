Mare Fuori: svelati il cast di protagonisti e la trama del nuovo capitolo musical

In attesa della nuova stagione di Mare Fuori, in questi minuti sono stati svelati gli attori protagonisti e la trama ufficiale del musical di Mare Fuori, nuovo capitolo della popolare serie italiana divenuta un vero e proprio fenomeno generazionale.

La storia, scritta da Cristiana Farina, Maurizio Careddu e Alessandro Siani, prende ovviamente spunto dalla trama della fortunata serie tv firmata Rai e Picomedia, ed è ambientata nell'Istituto di detenzione minorile, una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. In questa parentesi di sospensione hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi che sinora non hanno mai esplorato. E mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l’una contro l’altro ma, in modo inspiegabile tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente.

La direzione musicale è del maestro Adriano Pennino, mentre le coreografie sono di Marcello e Mommo Sacchetta. Il cast di Mare Fuori - Il musical è composto da:

Andrea Sannino

Antonio Orefice

Maria Esposito

Mattia Zenzola

Giuseppe Pirozzi

Enrico Tijani

Antonio D’Aquino

Giulia Luzi

Carmen Pommella

Emanuele Palumbo

Leandro Amato

Antonio Rocco

Christian Roberto

Giulia Molino

Bianca Moccia

Angelo Caianiello

Pasquale Brunetti

Yuri Pascale Langer

Sveva Petruzzellis

Anna Capasso

Fabio Alterio

Benedetta Vari

In attesa del film spin-off di Mare Fuori, ricordiamo che il musical di Mare Fuori è diretto da Alessandro Siani e debutterà il prossimo 14 dicembre a Napoli al Teatro Augusteo.