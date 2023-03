Mare Fuori, la vera comandante di Nisida: 'Impossibile quel rapporto con i ragazzi'

Per quanto ispirata a una situazione drammaticamente reale, Mare Fuori si fa forte ovviamente di vari elementi di finzione: per quanto bello sia credere a quanto ci viene raccontato dal clamoroso successo targato Rai è pressoché impossibile che nella realtà si replichino alcune situazioni osservate sul piccolo schermo.

Tra queste c'è il rapporto tra il comandante dell'Istituto, Massimo Esposito, e i ragazzi che all'interno della struttura sono detenuti: secondo chi vive davvero realtà come quella di Nisida (l'istituto minorile napoletano al quale è chiaramente ispirata Mare Fuori), infatti, un tale grado di confidenza è praticamente impossibile nella realtà.

"È impossibile che esista una relazione come quella che il comandante, il mio alter ego nella serie, ha con i ragazzi. Non si può travalicare la sfera personale e privata, mentre ciò che ho apprezzato di lui è il suo rapporto con i ragazzi. Per loro è un punto di riferimento e questo avviene davvero" sono state le parole di Eleonora Ascione, comandante in carica a Nisida.

Cercare di instaurare un rapporto di reciproco rispetto e fiducia è dunque possibile e auspicabile in un ambiente del genere, ma è quasi impossibile un simile coinvolgimento nella vita privata dei ragazzi. Le prossime stagioni opteranno per un approccio più realistico in tal senso? Staremo a vedere! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della terza stagione di Mare Fuori.