Mare Fuori era migliore all'inizio: tutte le stagioni dalla peggiore alla migliore

Mare Fuori è il fenomeno tv italiano del momento. Tra drammi, colpi di scena e spaccati di vita criminale, la fiction ha un mix di ingredienti a dir poco vincenti. Ma la qualità della scrittura non è sempre stata convincente, e per spiegarvelo elencheremo tutte le stagioni dalla peggiore alla migliore.

Al gradino più basso si colloca, per adesso, proprio l'ultima arrivata. D'altronde, che Mare Fuori 4 sia troppo teen drama l'abbiamo già scritto quando la quarta stagione è approdata in anteprima su RaiPlay. Purtroppo non sono bastate le ottime scelte musicali e la tragedia della violenza subita da Consuelo, che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso in merito alla possibile vendetta di Massimo, e neppure la storia infinita tra Carmine e Rosa. Mare Fuori 4 presenta, purtroppo, diverse scelte narrative incomprensibili e a tratti persino senza senso.

Al penultimo posto piazziamo la terza stagione, che ci ha purtroppo regalato diversi momenti al limite del "cringe" come la scena (ormai virale e iconica) del salvataggio di Futura da parte di Rosa sul tetto dell'IPM. Mare Fuori 3 è anche la stagione in cui esplode la passione amorosa tra Carmine e la Ricci, innescando una serie di situazioni "alla Romeo e Giulietta" piuttosto banali. Di buono c'è che la stagione 3 dedica spazio anche agli altri ragazzi dell'istituto, mostrandoci i loro rispettivi percorsi di caduta e rieducazione.

Medaglia d'argento per Mare Fuori 2, che già evidenziò un calo di qualità rispetto alla prima. Le 12 puntate che la compongono riescono però, bene o male, a portare a casa il risultato soprattutto grazie al mistero della morte di Nina, che lascia Carmine distrutto e incapace di reagire.

La miglior stagione è dunque la prima, quando la storia era principalmente focalizzata sulle varie storie che si incrociavano all'interno dell'IPM ma soprattutto sul recupero e la rieducazione dei ragazzi. Una storia indubbiamente più "piccola", con meno intrighi e drammi sentimentali, ma proprio per questo più affascinante e originale.

Da questa classifica risulta insomma che Mare Fuori sia peggiorata progressivamente con il passare delle stagioni. E voi che ne pensate? Siete d'accordo con la classifica e la recensione di Mare Fuori 4?

