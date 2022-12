Mare of Easttown, Kate Winslet parla della possibile seconda stagione della serie!

In occasione dell'uscita di Avatar: la via dell'acqua, Kate Winslet ha parlato del futuro della miniserie che l'ha portata a vincere un Emmy, Mare of Easttown, svelando quanto sarà difficile riuscire a realizzare una seconda stagione all'altezza della precedente.

"Tutto quello che posso dire è che non è stata presa alcuna decisione. Onestamente, davvero non lo so" ha detto l'attrice. Riguardo il possibile futuro della serie, la Winslet si è interrogata su come potrebbe evolversi la storia della detective protagonista. "Come si evolverebbe? Queste sono domande a cui nessuno di noi può rispondere in questo momento" ha detto.

Alla base dei suoi dubbi su una possibile seconda stagione, l'attrice premio Oscar ha parlato di quanto sia stato difficile per lei interpretare un personaggio con così tanti livelli da esplorare. "È stato molto per me interpretare quel personaggio. Non ho intenzione di mentire. Uscire dal personaggio è stato spaventosamente difficile" ha commentato. Già nella prima stagione la Winslet ha ammesso che avrebbero parlato di police brutality dichiarando già l'importanza dei temi trattati all'interno della serie.

In occasione dell'uscita di Avatar 2 la Winslet aveva detto di non voler più lavorare con Cameron, dopo diverse esperienze avute sui set precedentemente condivisi con lui. Nonostante ciò l'attrice è tra i nomi principali del cast di Avatar 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!