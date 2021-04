Mare of Easttown, Kate Winslet protagonista del trailer della serie HBO

Il premio Oscar Kate Winslet sarà protagonista della nuova miniserie di HBO, Mare of Easttown, di cui è stato pubblicato nelle ultime ore il nuovo trailer. Girata da Craig Zobel, Mare of Easttown è creata da Brad Ingelsby, che partecipa al progetto in veste sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie con Winslet.

In Mare of Easttown, Kate Winslet interpreta Mare Sheehan, una detective di una piccola cittadina della Pennsylvania ed ex campionessa di basket del liceo che cerca di evitare di affrontare la crisi della sua vita privata buttandosi a capofitto nel lavoro e indagando su un caso di omicidio.



Mare of Easttown approfondisce il tema delle piccole comunità e le problematiche che riguardano il passato, capace di influenzare anche il presente delle persone.

Oltre a Kate Winslet il cast comprende Guy Pearce nel ruolo di Richard Ryan, professore di scrittura creativa, Julianne Nicholson in quelli di Lori Ross, migliore amica della protagonista, e Jean Smart nei panni della madre di Mare.

Il cast è completato da Angourie Rice e Evan Peters nel ruolo di Colin Zabel, giovane collega detective della protagonista.

Ripercorrendo la sua carriera, Kate Winslet ha ricordato che non è stato con Titanic che ha capito di avercela fatta ma con Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry.

Mare of Easttown debutterà su HBO dal prossimo 18 aprile.