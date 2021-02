Mare of Easttown, il primo trailer della miniserie HBO con Kate Winslet

C'è una nuova serie tv in arrivo su Sky e NOW TV, e la sua protagonista è l'attrice Premio Oscar Kate Winslet: si intitola Mare of Easttown, è una produzione HBO, e questo è il primo trailer.

Già dalle premesse appena elencate si direbbe che Mare of Easttown sia un must della prossima stagione televisiva, ma andiamo più a fondo.

Kate Winslet è Mare Sheehan, la detective protagonista del crime drama in 7 episodi ideato da Brad Ingelsby, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della miniserie ambientata in una cittadina della Pennsylvania. Qui un caso di omicidio sconvolgerà la normale tranquillità locale, e la donna si occuperà di risolverlo, nel frattempo cercando anche di rimettere insieme i pezzi della sua stessa vita.

Ad aggiungersi alla Winslet, anche produttrice esecutiva dello show, abbiamo il professore di scrittura creativa Richard Ryan interpretato da Guy Pearce, alla sua seconda collaborazione con l'attrice di Titanic dopo un'altra miniserie HBO Mildred Pierce; Lori Ross, la migliore amica della protagonista a cui dà il volto Julianne Nicholson; Angourie Rice come Siobahn, la figlia di Mare; la madre di Mare, Helen, interpretata da Jean Smart; e Evan Peters nei panni di Colin Zabel, il giovane detective che aiuterà Mare nelle indagini.

In America, Mare of Easttown farà il suo debutto su HBO il 18 aprile, mentre è ancora da definirsi la data del suo arrivo su Sky e NOW TV.