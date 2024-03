Mare Fuori è peggiorata? Lo sceneggiatore risponde alle critiche alla serie

Si è ormai conclusa la quarta stagione di Mare Fuori, ma non si spengono i riflettori e le riflessioni sulla serie: sono molte, infatti, le questioni aperte che Mare Fuori 5 dovrà risolvere. A rispondere alle esigenze dei fan ci ha pensato Maurizio Careddu, sceneggiatore dello show.

La serie ambientata tra le mura dell’IPM di Napoli ha riscosso un grandissimo successo, portandosi dietro però anche qualche critica sull’intensità narrativa: “È chiaro che avendo puntato su due personaggi come Carmine e Rosa e la loro storia, era prevedibile che quella tematica prendesse più spazio a discapito del lato criminale che aveva, invece, caratterizzato le stagioni precedenti. Ma ci sembrava una storia che valeva la pena raccontare e quindi abbiamo corso il rischio. C’è chi non ha digerito il finale e chi lo ha apprezzato, fa parte del gioco” ha dichiarato Careddu.

Inoltre, il finale della quarta stagione, con l’addio a numerosi personaggi, ha creato la possibilità di poter espandere all’infinito le vicende dei ragazzi dell’IPM, evitando - a detta di Careddu - un effetto "soap": "La soapizzazione può avvenire quando ci sono sempre gli stessi personaggi. Non è mai stata la caratteristica di Mare Fuori, abbiamo sempre cercato di creare dinamiche che portassero a grandi cambiamenti, come l’addio di Ciro, Pirucchio, Naditza e Filippo, Totò. La serie ha sempre tenuto l’ingresso per nuovi personaggi aperto”.



Ma quanto dovremo aspettare per scoprire finalmente le dinamiche lasciate a metà nella quarta stagione? A quanto pare Mare Fuori 5 uscirà a inizio 2025!

Su Trono di Spade Stagioni 1-8 (33 Blu Ray) è uno dei più venduti di oggi.