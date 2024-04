Mare Fuori Spagna è realtà: Gabriel Guevara sarà il protagonista dell'adattamento spagnolo

Ormai non si tratta più di semplici voci di corridoio: Mare Fuori Spagna è realtà. L’adattamento spagnolo della serie partenopea diventata cult è un progetto della casa di produzione Artesmedia e prenderà il nome di Mar Afuera, a tutti gli effetti un Mare Fuori Spagna. Ma quali saranno gli attori di questo remake?

Come riportato dal giornale spagnolo Eldiario e dalla fonte statunitense Variety, l’attore Gabriel Guevara prenderà parte all’adattamento spagnolo di Mare Fuori nei panni di uno dei protagonisti principali. Per ora le informazioni su questo nuovo progetto sono davvero poche, ma ciò che è certo è che i personaggi a cui siamo stati abituati nella serie partenopea subiranno delle modifiche.

Gabriel Guevara interpreterà il giovane Álvaro: la vita del 17enne, proveniente da una famiglia ricca, verrà stravolta da un incidente che lo porterà a varcare la soglia di un centro di detenzione per minori. In un ambiente totalmente diverso, Álvaro dovrà quindi affrontare una realtà senza privilegi. A quanto pare, il personaggio interpretato da Guevara corrisponde a quello del nostro Filippo Ferrari: soprannominato O’ Chiattill, Filippo sembra avere esattamente lo stesso profilo di quello proposto dal riadattamento spagnolo. Ma da chi saranno interpretati Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e tutti gli altri personaggi in Mar Afuera? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprirlo e, intanto, per i fan italiani arrivano ottime notizie: Mare Fuori 5 uscirà nel 2025!

