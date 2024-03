Mare Fuori vs I Cesaroni, parla lo sceneggiatore: 'Sono diverse, ecco perché'

Il boom di Mare Fuori è stato un vero e proprio ciclone per la serialità televisiva made in Italy, ma non si tratta certo di un qualcosa privo di precedenti: qualche anno fa, ad esempio, era davvero impossibile trovare qualcuno che non avesse visto almeno un episodio de I Cesaroni! Ma cosa differenzia le due serie?

A parlarne è stato proprio lo sceneggiatore dei due show, che dopo aver risposto alle critiche a Mare Fuori ha voluto indicare alcune differenze sostanziali: "Qualche tematica qui e lì può coincidere, ma credo siano molto diversi. Per I Cesaroni ero uno sceneggiatore di puntata, era una serialità molto diversa da quella di oggi. Un prodotto principalmente per le famiglie, anche una storia d'amicizia, il ritrovo di due persone che si erano amate in passato" sono state le parole di Maurizio Careddu.

L'autore ha proseguito: "Mare Fuori nasce come un classico romanzo di formazione, dei ragazzi che dovevano imparare a crescere e come tutti sbagliano, ma i loro sbagli sono diversi da quelli delle persone che vivono in altri contesti, anche se in quel carcere ci sono andati a finire anche ragazzi borghesi che mai avrebbero immaginato di finirci dentro. Il caso del Chiattillo è significativo". Un confronto che, d'altronde, era già stato oggetto di dibattito qualche settimana fa, quando una star de I Cesaroni aveva aspramente criticato Mare Fuori.

