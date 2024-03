Margaret Qualley sarà Amanda Knox nella serie dell'autrice di This is Us!

Le serie crime sono uno dei filoni narrativi più popolari di questi tempi, e il caso di Meredith Kercher è uno di quelli che difficilmente smetterà di appassionare coloro che proprio non riescono a stare lontani da racconti di indagini e dintorni: Hulu ne è ben consapevole, ed eccoci quindi con una nuova serie su Amanda Knox in arrivo!

Già protagonista di un film con Hayden Panettiere uscito nel 2018 (qui trovate la nostra recensione di Amanda Knox: La Storia Senza Fine), Amanda Knox sarà in questo caso interpretata da una delle star emergenti più in vista della Hollywood degli ultimi anni: stiamo parlando di Margaret Qualley, nota al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione a C'era una Volta a Hollywood, Maid e Povere Creature.

A produrre lo show ci sarà proprio Margaret Qualley affiancata da Amanda Knox stessa, KJ Steinberg (suo lo show strappalacrime per eccellenza dell'ultimo decennio, This is Us) e Monica Lewinski: "Produrrò questa serie che parla di un'altra giovane donna la cui vita è stata distrutta e strappata davanti al mondo intero, ma che in qualche modo è riuscita a sopravvivere" sono state le parole di quest'ultima. Cosa ne pensate? Credete ci sia effettivamente bisogno di un prodotto del genere? Pensate di dare alla serie una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti!