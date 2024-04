Margaret Qualley non interpreterà Amanda Knox: l'attrice abbandona la serie

La serie crime su Amanda Knox avrebbe visto Margaret Qualley come protagonista: la somiglia tra le due e la capacità di Qualley di interpretare ruoli drammatici come in Maid la rendevano perfetta nel ruolo. Arriva, dunque, come un fulmine a ciel sereno l'annuncio che l'attrice si ritirerà dal ruolo.

Qualley, che avrebbe dovuto essere anche produttrice esecutiva dello show, ha dichiarato che a causa di conflitti lavorativi si è vista costretta ad abbandonare il progetto. Cosa ne sarà del film di KJ Steinberg? La produzione della serie TV, ancora senza titolo, non dovrebbe subire scossoni importanti: la data delle riprese è fissata per ottobre e l'intenzione della produzione è quella di mettersi subito alla ricerca di una nuova protagonista al fine di seguire senza ritardi il progetto. Il team di produzione, composto da KJ Steinberg e Warren Littlefield della The Littlefield Company, infatti, ha ribadito come l'obiettivo comune sia quello di portare sul piccolo schermo uno dei casi di cronaca che ha sconvolta l'Italia e gli Stati Uniti. Non si tratta del primo progetto con protagonista Amanda Knox: nel 2011 andò in onda sul piccolo schermo il film con Hayden Panettiere, Amanda Knox: la storia senza fine.

La serie, composta da otto episodi e che vedrà la stessa Knox tra i produttori , racconterà il percorso giudiziario di Amanda Knox a seguito della condanna per l'omicidio della sua compagna di stanza Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1° novembre 2007. La donna è stata assolta nel 2011 e scarcerata.

