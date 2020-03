Margherita Mazzucco non vuole che la nuova attrice stravolga Lenù ne L'Amica Geniale 3

Il finale dell'Amica Geniale 2 è stato un successo ma rappresenta anche un brutto colpo per gli spettatori ormai affezionati ai volti storici delle protagoniste. La trama proseguirà con la terza stagione, intitolata "Storia di chi fugge e di chi resta", ma per ragioni anagrafiche il personaggio di Lenù sarà interpretato da un'altra attrice.

Margherita Mazzucco, nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it, ha avuto modo di parlare dell'esperienza appena conclusa e di rivelare le proprie speranze per il futuro della serie:

"Tre anni di Elena sono stati un lungo percorso. Io mi ci sono affezionata nel corso del tempo. Siamo entrati in totale connessione fino a che a un certo punto io sapevo meglio di tutti come lei si sarebbe comportata in certi casi. Saverio a un certo punto non mi ha dato più indicazioni perché sapeva che nessuno più di me poteva sapere meglio cosa fare. [...] Spero solo che chi verrà dopo di me non stravolga il mio lavoro, il personaggio che ho costruito. Sarebbe davvero brutto vedere il lavoro che ho fatto, stravolto".

Anche se all'inizio della prima stagione Elena è stata interpretata da un'attrice ancora più giovane, ormai siamo abituati ad attribuirne il volto a Margherita Mazzucco, che senza dubbio è riuscita a plasmare il personaggio al meglio, sottolineandone le insicurezze e riuscendo a delineare un percorso di crescita anche in relazione al rapporto con Lila. L'attrice ha parlato anche di questa nuova consapevolezza raggiunta, indicando una particolare scena con Donato Sarratore come apice narrativo, definendolo il momento in cui "la mia Elena esce finalmente fuori. E per me è stato bellissimo, perché ho tirato fuori tutto quello che avevo dentro, come una fenice".

Alcune voci volevano il ritorno dell'attrice anche nella terza stagione, probabilmente attraverso l'uso di flashback e riferimenti al passato, ma Mazzucco non si è sbilanciata: "No, non è confermata la mia presenza per la prossima stagione. Sembrerebbe di sì, ma non c’è nulla di ufficiale. Comunque io ci spero."

Anche se non dovesse ritornare, ha comunque ammesso di voler continuare la sua carriera di attrice, una volta terminati gli studi, quindi possiamo aspettarci di vederla comparire in qualche altra produzione italiana. Nel frattempo sono usciti i primi dettagli per la terza stagione de L Amica Geniale.