Margo's Got Money Troubles, Elle Fanning e NIcole Kidman nella nuova serie A24

Elle Fanning e Nicole Kidman entrano nel mondo della A24: le due star saranno le protagoniste di Margo's Got Money Trouble, la nuova miniserie della casa di produzione indipendente più in vista del momento.

Margo's Got Money Trouble si baserà sul romanzo omonimo di Rufi Thorpe, che verrà pubblicato il prossimo giugno da William Morrow. La serie targata A24 ha trovato la sua dimora in AppleTV+ e sarà composta da otto episodi. Fanning interpreterà Margo, figlia di una cameriera di Hooter e di un ex lottatore professionista. Determinata a cambiare vita, Margo si iscriverà al college, ma rimarrà incinta del suo professore di inglese. Da qui inizia la difficile avventura di Margo nel mondo della maternità: la situazione si complicherà ulteriormente con il ritorno del padre nella sua vita.Margo cercherà diversi espedienti per trovare denaro: aprirà un OnlyFans e sfrutterà le conoscenze sul mondo del wrestling acquisite dal padre. Margo's Got Money Trouble è scritta e diretta da David E. Kelley, noto per il suo lavoro in show come L.A. Law, Ally McBeal e Boston Public. Ha già lavorato con Kidman in Big Little Lies, The Undoing e Nine Perfect Strangers.

Nicole Kidman negli ultimi anni ha dominato il mondo del piccolo schermo: tra le sue ultime serie tv troviamo titoli come Lioness e Expats (qui il trailer della serie di Lulu Wang). A breve la vedremo recitare a fianco di Dakota Fanning, sorella di Elle, nella miniserie Netflix The Perfect Couple. Per quanto riguarda Elle Fanning, la sua esperienza maggiormente di rilievo nell'ambito della serialità è The Great, commedia dove interpreta una Caterina di Russia fuori dagli schemi: purtroppo la serie è stata cancellata l'anno scorso dopo tre stagioni. Di recente Fanning è comparsa anche in The Girl From Plainville, una miniserie true crime targata Hulu.