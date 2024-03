Margot Robbie: conoscete Pan Am, la serie tv che l'ha resa famosa?

Prima del primo grande successo con The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, Margot Robbie ha visto decollare la propria carriera con il ruolo in una serie del 2011, Pan Am, serie tv che si concentra sulle vicende di alcuni piloti e assistenti di volo della celebre compagnia aerea americana negli anni '60.

Nonostante gli elogi della critica, la serie venne cancellata dopo una sola stagione, a causa di un calo negli ascolti e nonostante le buone recensioni ricevute. Inoltre, venne inserito un nuovo staff di sceneggiatori che cambiò il tono della serie da metà stagione e contribuì al suo rapido declino.

Pan Am racconta le vicende dell'equipaggio di bordo, in primis assistenti di volo e piloti, che lavorano per la prestigiosissima compagnia nel 1963, agli albori dell'era dei jet. Margot Robbie interpreta una giovane sposa in fuga che si trasforma in un'assistente di volo, Laura Cameron, che un giorno decide di lasciare la propria famiglia e inseguire i propri sogni. Protagonista è Christina Ricci, nel ruolo della capo hostess Maggie Ryan, femminista in erba che rifiuta le regole oppressive che le donne lavoratrici della compagnia sono tenute a seguire. Le due sono affiancate da Kelli Garner e Karine Vanasse, che completano il cast principale insieme a Michael Mosley e Mike Vogel.



Prima di Pan Am, Margot Robbie aveva recitato in una celebre soap opera australiana Neighbours ma non aveva ancora debutta al cinema e nella tv americana.

