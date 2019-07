Margot Robbie produrrà Ameri-scares, serie antologica horror 'per famiglie'

La LuckyChap Entertainment di Margot Robbie produrrà insieme a Assemble Media e Warner Horizon la serie Ameri-scares, basata sui romanzi di Elizabeth Massie. Sarà una serie antologica horror concepita con uno spirito on the road e per famiglie.

Ogni episodio sarà ambientato in uno Stato diverso e sarà incentrato su una famosa leggenda nera locale o su eventi storici misteriosi.

Ameri-scares sarà sviluppata come una serie per la tv tradizionale o per lo streaming. LuckyChap Entertainment ha alle spalle produzioni come Tonya (qui la nostra recensione) e Birds of Prey.

"Con Ameri-Scares abbiamo visto l'opportunità perfetta per noi di addentrarci nello spazio dell'orrore e raccontare quel tipo di storie spaventose che ci raccontavamo intorno al fuoco o ai pigiama party da bambini", ha dichiarato Margot Robbie. "Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner di Assemble e Warner Horizon per portare in vita i misteri emozionanti e le storie inquietanti di Elizabeth Massie."

Massie, autrice di romanzi, racconti brevi, poesie e saggistica, ha vinto due Bram Stoker Award e uno Scribe Award. Le storie di Ameri-scares sono pensate per bambini dagli otto ai tredici anni e al momento sono otto, ambientate rispettivamente in California, New York, Virginia, Tennessee, North Carolina e Maryland, oltre a quelle su Michigan e West Virginia, scritte da Steven Mark Rainey.

