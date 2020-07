Maria De Filippi approda in Rai, condurrà una serata contro la violenza sulle donne

Maria De Filippi, pilastro portante di Mediaset, approda in Rai per condurre con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia un serata contro la violenze sulle donne. L'evento a scopo benefico che andrà in onda nella serata del 25 novembre è riuscito comunque a scatenare le polemiche sul web.

Michele Anzaldi ha infatti ritenuto la scelta di una conduttrice appartenente ad una rete avversaria poco opportuna, sostenendo che in tal senso ci sia stata una forte mancanza di rispetto nei confronti dei volti della Rai. Il giornalista ha infatti twittato:

"Per la giornata contro la violenza sulle donne, Rai 1 decide di umiliare le donne Rai. Lo speciale lo condurrà Maria De Filippi, simbolo della concorrenza. Senza nulla togliere a De Filippi, alla Rai mancano professionalità femminili? Questo sarebbe puntare sulle risorse interne?”.

Queste parole sono una risposta a quelle di Stefano Coletta, presidente di Rai, il quale aveva espresso un forte entusiasmo durante la presentazione dei palinsesti per essere riuscito a coinvolgere uno dei volti femminili più famosi della tv italiana in una serata tanto importante.

"Ci saranno tre grandi donne alla guida di una serata molto speciale. Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona. Per me sarà l’evento dell’autunno. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda per partecipare”.

La De Filippi intanto si tiene occupata anche su altri fronti, in autunno tornerà su Canale 5 con una versione light di Uomini e Donne e sta già organizzando le selezioni per il suo famoso talent. Ad Amici potrebbe prendere parte anche Cassandra, una giovane ragazza malata di leucemia che sta conquistando Youtube.