Maria De Filippi confessa: 'Ho rivelato io ad Emma il rapporto tra Belen e Stefano'

Maria De Filippi ha confessato di essere stata lei a rivelare l'incredibile quanto dolorosa notizia della relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ad Emma Marrone.

Il tradimento alla cantante è avvenuto sotto gli occhi di tutti in diretta tv. In molti ricorderanno l'appassionato tango tra la modella argentina e il ballerino napoletano. Il tutto risale all'edizione 2012 di Amici quando appunto Belen era entrata a far parte del cast del noto talent show.

Maria ha confermato di aver dapprima indagato sulla triste vicenda e poi di essersi fatta ambasciatrice con Emma della complessa situazione. Non è stato di certo semplice ma, il rapporto che la legava ai giovani ragazzi era molto forte.

"Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi che cosa stesse combinando. Lui confessò tutto. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io".

Tutti ormai conosciamo l'epilogo di questa storia d'amore ma, in principio i due erano innamoratissimi tanto da decidere di mettere su famiglia rapidamente. La nascita di Santiago prima e il matrimonio poi, il felice idillio e il divorzio. La lunga relazione di Belen con Andrea Iannone. I due sono poi ritornati insieme ma, per motivi ancora ignoti, il rapporto si è nuovamente incrinato fino al distacco definitivo.