Maria De Filippi a Domenica In: 'All'inizio Maurizio Costanzo mi era antipatico'

Maria De Fillippi è stata l'ospite principale di questa puntata di Domenica In e, Mara Venier non nasconde l'emozione per aver finalmente potuto intervistare una della sue colleghe preferite.

"Ci sono voluti due anni per averti qui" dice la Mara nazionale non appena Maria giunge in studio e poi evidente commossa continua con "Sai che non ci speravo più. Sarà una bellissima chiacchierata tra amiche vere. Il pubblico è abituato a vederti come una donna forte, scopritrice di talenti".

Nel corso dell'intervista la De Filippi racconta alcuni aneddoti della sua vita familiare e anche del suo rapporto con Maurizio Costanzo: "Lavoravo all'Univideo, un'associazione che si occupava di contrastare la pirateria delle videocassette. Mi mandarono a Venezia per un dibattito e andai a prendere Maurizio Costanzo che doveva fare da moderatore. Lì l'ho conosciuto, poi è passata una settimana e mi ha chiamato chiedendomi se avessi voglia di lavorare per lui. Mi era antipatico perché faceva sempre domande scomode. A Venezia mi mise addirittura in imbarazzo. Ci rimasi molto male per il suo comportamento scortese".

Maria rivela poi rivela i complessi momenti iniziali della loro relazione: "Lui era ancora sposato e all'improvviso ci scoprirono. Ero molto insicura e non sapevo come sarebbero andate le cose. Mia madre alzò la cornetta e chiamò Maurizio per chiedere quali intenzioni avesse con me, e da allora noi uscimmo allo scoperto".

Da allora Maurizio Costano e Maria De Filippi sono una delle coppie più stabili e felici della televisione italiana e, di recente hanno festeggiato i 25 anni della loro unione allargando la famiglia con l'adozione di un nuovo cagnolino.