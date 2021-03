Maria De Filippi lascia Mediaset? Dagospia lancia la bomba!

Stando a quanto rivelato da Dagospia, il celebre sito web curato da Roberto D'Agostino, Maria De Filippi sarebbe pronta a lasciare Mediaset nei prossimi mesi. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbero stato le dichiarazioni rilasciate da Pietro Delle Piane a Liva-Non è la D'Urso.

Il compagno di Antonella Elia ha infatti dichiarato di aver recitato un ruolo nel corso della sua partecipazione a Temptation Island, avendo seguito passo passo ciò che c'era scritto in un copione che gli era stato rilasciato da Fascino, la società di produzione del reality di cui è proprietaria proprio la conduttrice di Uomini e Donne. Con un comunicato stampa, l'Azienda ha rivelato di aver agito legalmente contro Pietro Delle Piane, il quale ha in parte ritrattato le sue parole, riferendo di aver solo ricevuto dei consigli dalla produzione in merito alle azioni da intraprendere per far ingelosire la sua compagna.

Tutto questo teatrino però non è piaciuto proprio a Maria De Filippi, in particolare il celebre volto di Canale 5 non ha apprezzato il comportamento scorretto di Barbara D'Urso che pur di far ascolti ha ben pensato di mandare in onda le parole del fidanzato di Antonella Elia. Questi atteggiamenti non proprio trasparenti starebbero spingendo la De Filippi a lasciare l'emittente di Milano e a non rinnovare dunque il suo contratto che scadrà il prossimo giugno.