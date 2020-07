Maria De Filippi a Sanremo 2021? Amadeus: 'E' possibile', e su Fiorello...

Dopo la conferma di Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021, il direttore artistico della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana si è concesso in una lunga intervista a TV, Sorrisi e Canzoni, dove non ha chiuso le porte a Maria De Filippi, anzi.

Amadeus sull'eventualità, ha affermato che "a oggi tutto è possibile. Ogni nome è funzionale a un'idea. Non mi sento di escludere nessuno perchè magari ora non ce l'abbiamo in mente ma fra tre mesi ci viene in mente l'idea giusta. Pensi che Fiorello la gag con Maria l'ha inventata la mattina stessa".

Secca la risposta sulla possibile presenza di Jovanotti: "Magari! Innanzitutto perchè è un grande artista, e secondo perchè è un grandissimo amico di Fiore".

Su Fiorello Amadeus ha affermato che "lo dovrò inseguire, imprevedibile com'è, cercherò di convincerlo a venire. Noi siamo soprattutto due persone che si vogliono bene, lui sa che ha le porte spalancate. Fiore è un genio e ha illuminato il Festival di Sanremo: poter essere insieme sul palco è per me la più grande gioia. Coletta ha già annunciato la sua presenza? Secondo me era più un auspicio che una certezza…Ma sono tranquillo, c'è tempo per pensare, per fare, per inventare…Ne parleremo, penso pure che andrò a trovarlo in vacanza! Insomma, mancano ancora otto mesi ed è giusto che la gente abbia una sorpresa".

Durante la quarantena Fiorello ha raccontato delle numerose telefonate.