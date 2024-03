Maria Esposito e Geolier stanno davvero insieme? Arriva la risposta dei due artisti

Ormai non si parla d’altro sui social: Maria Esposito e Geolier stanno davvero insieme? A lanciare la bomba è stato Gabriele Parpiglia che, durante la trasmissione radiofonica di cui è il conduttore, ha rivelato una serie di dettagli sul presunto flirt tra il rapper e l’attrice di Mare Fuori. Ecco le parole del presentatore di RTL 102.5.

La ‘prova’ portata alla luce da Parpiglia vedrebbe un presunto volo privato del rapper per Bari, dove l’attrice era impegnata con il musical tratto dalla serie tv partenopea. Ad accrescere il gossip ci sarebbe anche il presunto stand by della relazione tra Geolier e la sua fidanzata Valeria, la quale ha eliminato tutte le foto dei due presenti sul suo profilo Instagram. Ma qual è stata la reazione dei due diretti interessati?

Non si è fatta attendere la risposta sui social dei due artisti che si sono ritrovati, loro malgrado, al centro di una insinuazione alquanto fastidiosa: “Nun stat buon ca cap” ha commentato Geolier tramite il suo profilo Instagram. Dal canto suo, anche Maria Esposito non ha tardato a far sapere la sua, rivolgendosi così in risposta all’artista napoletano: “Confermo con te fra”.

A quanto pare, quindi, il rapporto tra i due sarebbe di semplice amicizia: il cantante e l’attrice hanno anche collaborato alla realizzazione del video musicale per il brano che Geolier ha portato in gara a Sanremo, I p’ me, tu p’ te.

