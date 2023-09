Maria Esposito di Mare Fuori nella bufera: il post ritenuto sessista fa infuriare i fan

La popolarità derivata da Mare Fuori può risultare ovviamente un'arma a doppio taglio per i giovanissimi protagonisti della serie Rai, che come tanti altri colleghi più o meno anziani di loro si trovano ora a vedere le lenti d'ingrandimento dei fan puntati sui loro profili social: ne sa qualcosa Maria Esposito.

Mentre c'è attesa per il probabile arrivo a febbraio della quarta stagione di Mare Fuori, infatti, l'attrice di Rosa Ricci si trova a doversi difendere da una vera e propria orda di commenti indignati arrivati in seguito a un suo post il cui contenuto è stato ritenuto da molti neanche troppo velatamente sessista.

"Una donna seria e di classe rimane tale da single, da fidanzata, da sola o in mezzo a un centinaio di uomini. Mentre una classica femmina da quattro soldi non ci metterà molto a rivelarsi... La classe, la femminilità e la serietà sono valori che non puoi fingere di averli" si leggeva in un post social dell'attrice di Rosa Ricci.

Un'uscita che, oltre ad esser stata considerata da molti come inopportuna soprattutto dopo i tristi casi di femminicidio sui quali la cronaca si è recentemente soffermata, sembrerebbe aver dato modo ai detrattori di Esposito e dei suoi colleghi di Mare Fuori di ribadire che i nostri non sarebbero nuovi a esternazioni di questo tipo. I diretti interessati vorranno rispondere? Staremo a vedere!