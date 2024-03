Maria Esposito a Verissimo: ecco l'intervista integrale dell'attrice di Mare Fuori

Durante la puntata di sabato 30 marzo di Verissimo, l'attrice di Mare Fuori Maria Esposito è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin: ecco l’intervista della conduttrice alla giovane attrice, ormai diventata una star grazie al successo del serial Rai Fiction.

Gran parte del pubblico conosce Maria Esposito per la sua interpretazione in Mare Fuori nei panni della temibile Rosa Ricci. Ruolo che l’attrice ha portato in scena anche a teatro, nella rappresentazione ispirata alla fiction targata Rai: “Non mi aspettavo nulla di tutto questo successo. Mi sono svegliata e mi sono ritrovata in cima. I sogni si realizzano, basta solo crederci” ha dichiarato Esposito. Ma quali sono gli aspetti della sua vita privata che l’interprete ha raccontato nel salotto di Verissimo?

La sua famiglia e l’amore

La nostra Rosa Ricci ha proseguito la sua intervista dichiarando: “Quando ero piccola inventavo scuole di danza nei vicoletti. Ho avuto una bellissima infanzia. Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto. Io e mia mamma litighiamo spesso, ma dopo un instante è già tutto passato. Lei è il mio pilastro. Mio padre è l’amore della mia vita, la mia sensibilità e timidezza l’ho ereditata da lui. Per me è difficile trovare un ragazzo perché ho l’esempio di mio padre che è il re della casa”.

L’inizio della carriera

”Se ho iniziato a recitare è grazie ai miei genitori, il mio primo lavoro è stato nel centro estetico di mia sorella. Tutto quello che è mio è grazie a loro. Mi hanno pagato la scuola di recitazione ed oggi sono finalmente riuscita a ripagarli. Ogni volta che recito il mio pensiero va sempre ai miei genitori. Non posso vivere senza la mia famiglia” ha dichiarato la performer napoletana.

Gli attacchi d’ansia

Maria ha anche rivelato di soffrire d’ansia: “Nella mia vita ho l’ansia di molte cose e non riesco a stare da sola per strada. La solitudine è la mia più grande paura. La recitazione e la mia carriera, però, sono più forti di qualsiasi cosa” ha concluso

