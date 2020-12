Maria Pedraza sensualissima: la star de La Casa di Carta colpisce ancora

Maria Pedraza è uno dei volti più amati de La Casa di Carta, probabilmente per la sua indiscutibile bellezza. I suoi scatti sensualissimi mandano mandano sistematicamente in delirio tutti suoi follower e le ultime immagini pubblicate non sono di certo da meno.

L'attrice classe 1996 appare meravigliosa con il rossetto rosso fuoco che mette in evidenza ancora di più i suoi stupendi occhi chiari. É vestita con una semplicissima t-shirt bianca e dei jeans che però riescono a far trasparire in maniera netta la sua prorompente fisicità.

Vi ricordiamo che Maria Pedraza ne La Casa di Carta ha ricoperto il ruolo di Alison Parker, figlia dell’ambasciatore del Regno Unito, nonchè uno degli osteggi più importante presenti nella zecca di stato e per tale ragione punto focale su cui vertono tutte le trattative.

Intanto le riprese della serie proseguono a pieno ritmo, ma un clamoroso spoiler sulla quinta stagione de La Casa di Carta ci è giunto da Najwa Nimri. L'attrice ha infatti diffuso per errore un video in cui mostrava un particolare molto importante sul suo personaggio, ovvero Alicia Sierra. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, intanto date un'occhiata a questo interessante articolo che vi racconta tutto ciò che dovete sapere sul finale de La Casa di Carta.