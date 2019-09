Marianne, la nuova serie Netflix sta terrorizzando gli spettatori

"Wow Marianne è davvero terrificante 😱 È arrivato il momento per un'altra maratona Netflix, visto che probabilmente non riuscirò a dormire per un po' #Mariannenetflix #marianne" ha commentato un'altra ragazza, sempre su Twitter.

Se siete generalmente refrattari agli horror, non perchè vi suscitano troppa paura, ma esattamente l'opposto, ovvero troppo poca, e non riuscite a prenderli sul serio, allora Marianne potrebbe essere la serie che fa per voi.

Just started Marianne on Netflix and I'm officially too scared to go to the bathroom alone in the dark — Queen Jo (@glittersherlock) September 14, 2019

Wow Marianne is truly terrifying 😱time for another Netflix binge, I don’t think I’ll be getting much sleep for a while #Mariannenetflix #marianne pic.twitter.com/l41KCEAUZa — Ruth Davidson (@MyDescentBlues) September 15, 2019