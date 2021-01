Marianne: perché Netflix ha cancellato l'amatissima serie horror?

Purtroppo, la serie TV horror Marianne è stata cancellata dopo una sola stagione da Netflix. Lo show televisivo Marianne è stato apprezzato non solo dal pubblico, ma anche dalla critica, eppure ciò non è stato sufficiente per ottenere un rinnovo che, vista la qualità mostrata con il primo arco di episodi, sembrava ormai quasi scontato.

Di certo, la serie TV Marianne è stata molto popolare su Netflix, e per questo motivo oggi proveremo a capire insieme cosa non abbia funzionato a tal punto da non ottenere nemmeno una seconda stagione.

La storia della produzione di Marianne

La serie Marianne è un prodotto targato Netflix Francia ed è uscita, in tutti i paesi in cui è stata resa disponibile, il 13 settembre 2019, per un totale di 8 episodi. La storia narrata è quella di Emma Larsimon (Victoire Du Bois), una scrittrice horror che è costretta a tornare a Elden, cittadina dove ha trascorso l'infanzia, per indagare su una serie di misteri che sembrano legare in maniera indissolubile i suoi scritti di finzione sulla strega Marianne a degli sconcertanti fatti che avvengono nel mondo reale. Il 17 gennaio 2020, lo showrunner di Marianne, Samuel Bodin, annuncia con un post sul proprio account Instagram (che trovate in calce alla notizia) che Marianne è stata cancellata, e non ci sarà una seconda stagione.

Le ragioni dietro alla cancellazione della serie

Non accade molto spesso che Netflix motivi le proprie decisioni circa a rinnovi e cancellazioni. Certo, spesso basta guardare a quanti spettatori uno show resca ad attirare, o alle recensioni di alcuni prodotti, per capire il loro "status di salute". Anche nel caso di Marianne le motivazioni potrebbero celarsi dietro ai suoi "numeri". Considerando che, infatti, la prima stagione di Marianne è stata pubblicata il 13 settembre 2019, c'è da aspettarsi che Netflix abbia concesso un intero quadrimestre alla serie per ottenere un buon numero di visualizzazioni. Non abbiamo a disposizione i dati sulla popolarità avuta in quel periodo dalla serie (come accade spesso, la piattaforma preferisce non comunicarli), ma sappiamo con certezza che lo show ha raggiunto la fama solo dopo la sua cancellazione, e perché era stato cancellato. Probabilmente, Netflix si aspettava risultati migliori sin dall'inizio, e non pensava che, dopo aver deciso di non rinnovarlo, il prodotto sarebbe diventato così popolare da attirare critiche positive persino da un maestro dell'horror come Stephen King, che ne ha premiato la qualità e la storia avvincente. Sarà sufficiente per far tornare Netflix sui propri passi? Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro primo sguardo alla serie TV Marianne e alla successiva recensione di Marianne, ora è il vostro turno: quali pensate che siano le ragioni dietro la cancellazione di Marianne da parte di Netflix? Vi piaceva la serie horror? Siete d'accordo con il giudizio positivo di Stephen King? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!