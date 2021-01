Marianne: quali erano i piani di Netflix prima della cancellazione?

La serie TV horror Marianne è stata cancellata l'anno scorso da Netflix dopo una sola stagione. Lo show televisivo, però, era stata ampiamente apprezzata non solo dal pubblico, ma anche dalla critica. Allora per quale motivo venne cancellata?

Marianne è stato un prodotto targato Netflix Francia, ed è uscito il 13 settembre 2019 con i suoi 8 episodi che ne compongono la prima e unica stagione. La storia narrata è quella di Emma Larsimon (Victoire Du Bois), una scrittrice horror che è costretta a tornare a Elden, cittadina dove ha trascorso l'infanzia, per indagare su una serie di misteri che sembrano legare in maniera indissolubile i suoi scritti di finzione sulla strega Marianne a degli sconcertanti fatti che avvengono nel mondo reale. Il 17 gennaio 2020, Samuel Bodin, lo showrunner della serie, ha annunciato con un post sul proprio account Instagram che la serie era stata cancellata.

Non accade molto spesso che Netflix motivi le proprie decisioni circa a rinnovi e cancellazioni e nel caso di Marianne le motivazioni potrebbero celarsi dietro ai suoi "numeri". Considerando che, infatti, la prima stagione di Marianne è stata pubblicata il 13 settembre 2019, Netflix sicuramente aveva concesso un intero quadrimestre allo show per ottenere un buon numero di visualizzazioni. Non abbiamo a disposizione i dati sulla popolarità avuta in quel periodo dalla serie, ma sappiamo con certezza che lo show ha raggiunto la fama solo dopo la sua cancellazione e, forse, è divenuto popolare proprio a causa della sua cancellazione. Probabilmente, Netflix si aspettava risultati migliori sin dall'inizio, e non pensava che, dopo aver deciso di non rinnovarlo, il prodotto sarebbe diventato così popolare da attirare critiche positive persino da un maestro dell'horror come Stephen King.

Mentre vi lasciamo a un nostro primo sguardo alla serie TV Marianne e alla successiva recensione di Marianne, ora è il vostro turno: quali pensate che siano le ragioni dietro la cancellazione di Marianne da parte di Netflix?